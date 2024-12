Shqipëri, 3.500 persona me aftësi të kufizuar të punësuar

Ministrja e Shëndetësisë dhe e Mbrojtjes Sociale, Albana Koçiu, tha sot në Ditën Botërore të Personave me Aftësi të Kufizuar se falë politikave mbështetëse të MShMS-së, shumë të rinj janë përfshirë në programe punësimi, duke u krijuar atyre një mënyrë jetese të pavarur, por mbi të gjitha një integrim të plotë në jetën sociale dhe shoqërore.

“Rejdi, Mario dhe Elda janë dëshmia se me guxim dhe mbështetje çdo sfidë mund të përballohet”, shkroi Koçiu në rrjetet sociale. “Politikat sociale që mbështesin këta të rinj fokusohen në mbështetje financiare për individët me aftësi të kufizuara, shërbime të integruara sociale dhe rehabilituese, programe aftësimi dhe formimi profesional për punësim në bashkëpunim me AKPA, duke synuar integrimin e tyre të plotë në jetën sociale dhe shoqërore”, u shpreh ministrja.

Ministrja Koçiu deklaron se 3,500 persona me aftësi të kufizuar kanë marrë shërbime punësimi, ku vetëm për këtë vit 525 prej tyre janë përfshirë në programe punësimi dhe formimi profesional në bashkëpunim me AKPA. Koçiu shton se 30 shërbime të dedikuara mbështesin 9.269 individë, ndërsa përmes Fondit Social janë krijuar 73 shërbime të reja që kanë ndihmuar dhe mbështetur 33.000 individë në nevojë.

Ajo vë në dukje se tipologji e aksesueshme dhe shumë e vlerësuar është Shërbimi Lëvizës për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara në banesë, i cili aktualisht funksionon në 13 zona dhe mbështet 4.202 përfitues me ndihmën e ekipeve profesioniste të punonjësve socialë, fizioterapistëve, logopedëve dhe psikologëve. “MShMS-ja mbetet e përkushtuar për të fuqizuar çdo individ dhe për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe përfshirëse, ku secili të ketë mundësinë të zhvillojë potencialin e tij”, deklaron ministrja Koçiu.

“Unë jam Redi Brahimi dhe kam një vit që punoj në qendrën e personave me aftësi të kufizuar. Ftoj të gjithë ata si unë që të aplikojnë për punësim”, thotë i riu, që është përfshirë në këto programe të dedikuara për personat me aftësi të kufizuar. “Djali im ka arritur të punësohet në një organizatë që ka një fermë didaktike, ku Mario im kujdeset për kafshët dhe për bimët. Mendoj për këta fëmijë dhe të rinj me aftësi ndryshe, terapia më e mirë është puna”, shprehet e ëma e një tjetër të riu.

“Pasi mbarova shkollën e lartë kisha dëshirë të punoja dhe dëshira ime u plotësua. Sot punoj te posta shqiptare jam shumë e kënaqur me punën që e dua”, thotë Elda, një tjetër e punësuar falë programeve integruese të MShMS-së.

Dita Botërore e Personave me Aftësi të Kufizuar (PAK), 3 Dhjetor, synon ndërgjegjësimin e shoqërisë civile për t’u përfshirë në procesin e integrimit të personave me aftësi të kufizuar në jetën politike, sociale, e kulturore. Kjo ditë është festuar në gjithë botën që nga viti 1992 për të rritur ndërgjegjësimin publik, pranimin dhe mirëkuptimin e personave me aftësi të kufizuara.