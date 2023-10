Shqipëri: Interes i lartë për regjistrimin e automjeteve elektrike

Statistikat zyrtare tregojnë se 1.200 mjete elektrike janë regjistruar për herë të parë në janar-shtator 2023. Në krahasim me periudhën e njëjtë të viti 2022, sipas të dhënave zyrtare, janë regjistruar 132 për qind më shumë automjete elektrike ose 341 për qind më shumë krahasuar të njëjtën periudhë gjatë 2021. Ndërkohë që flota është rigjeneruar me 8.473 mjete të gjeneratës së fundit me 0-3 vjet, ose 41% më shumë se janar-shtator 2021.