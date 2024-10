Shqipëri, Kuvendi vlerësoi dëmet nga djegia e karrigeve nga opozita

Në shkresën e siguruar nga ATSh-ja rezultojnë edhe emrat e deputetëve përgjegjës dhe faturat që do paguajë secili prej deputetëve të opozitës. Sipas filmimeve, në dëmtimin, djegien e karrigeve, shkatërrimin e mikrofonëve, dyerve dhe foltores, janë deputetët e PD-së: Gazment Bardhi, Flamur Noka, Bledjon Nallbati dhe Elda Hoti, të përjashtuar me 40-60 ditë nga Kuvendi dhe madje të denoncuar në Prokurori bashkë me 19 deputetë të tjerë.