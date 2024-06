Shqipëri: Më 5 korrik inaugurohet tuneli Llogarasë

Tuneli i Llogorasë, një ndër veprat më të mëdha publike në Shqipëri, afërsisht 20 km në jug të Vlorës, me vlerë investimi 142 milionë euro dhe me impakt të drejtpërdrejtë në gjithë ekonominë e vendit, po jetësohet me ritme të shpejta.