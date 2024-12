Shqipëri, paga mesatare në sektorin publik 987 euro

“Paga mesatare për një infermierë sot llogaritet në 87 mijë lekë nga rreth 40 mijë lekë që ishte në 2013. Në sektorin e sigurisë dhe rendit dhe gjithë stafin policor në vend, me reformën që u ndërmor në vitet 2023 -2024, paga mesatare rezultoi me rreth 106 mijë lekë pa përfshirë të gjitha përfitimet që ata marrin siç është ushqimi, uniforma etj. Ndërsa për mbrojtjen paga mesatare për forcat e armatosura është rritur me 95 mijë lekë në muaj”, deklaroi ministri Malaj.