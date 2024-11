Shqipëri, protestë në mbështetje të pensionistëve

Gjithashtu, PD-ja ka prezantuar disa amendamentet për buxhetin e vitit 2025 edhe për sektorë të tjerë, si miratimi i një minimumi jetik 200 euro për çdo shqiptar, rritje me 1 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) për buxhetin e arsimit, rritje me 1 për qind të PBB-së për buxhetin e shëndetësisë, rritje me 10 për qind të pagave të administratës publike, si dhe rritje me 20 për qind të pagave të mësuesve dhe pedagogëve, mjekëve dhe infermierëve.