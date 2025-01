Shqipëri, publikohet ekstrakti i parë i listës zgjedhore

“Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve parlamentare në vend, listat zgjedhore do të përfshihen dy kategori zgjedhësish: zgjedhësit që jetojnë brenda vendit; zgjedhësit që jetojnë jashtë vendit. Kjo listë paraprake do të jetë publike në 9 mars 2025 dhe çdo shtetas do të ketë në dispozicion 48 orë për të shprehur vullnetin përfundimisht nëse duan të votojnë brenda apo jashtë Shqipërisë”, theksoi ministri.