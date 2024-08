Shqipëri, shuhen 22 vatra zjarri, 6 mbeten aktive

Në fshatin Mal – Bardhë dhe në kufi me fshatin Skuraj, njësia administrative Milot, bashkia Kurbin, zjarri vazhdon të jetë aktive me intensitet të ulët, vatër zjarri e rënë në një sipërfaqe me pyll dëllinje, shqopë dhe lis. Rrezik për banesa nuk ka. Po mbahet në monitorim.