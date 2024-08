Shqipëri, vazhdon Konferenca e Ambasadorëve

"Në panelin ‘Hapësira shqiptare në gjeopolitikën e rajonit’ , në Konferencën e Ambasadorëve ‘Diplo 2024’ theksova parimet dhe prioritetet e qeverisë shqiptare dhe politikës sonë të jashtme, të cilat janë të përkushtuara ndaj bashkëpunimit me faktorin shqiptar në të gjitha vendet e rajonit. Një shembull konkret i këtyre përpjekjeve është krijimi i një drejtorie të re, e cila do të fokusohet në politikat që kanë në qendër shqiptarët në rajon, me një vëmendje të veçantë ndaj bashkëkombësve tanë kudo ku ata jetojnë", ka shkruar Hasani.