Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut me marrëveshje në sektorin e shëndetësisë

“Kënaqësi takimi i sotëm me homologun nga Maqedonia e Veriut, Arben Taravari, me të cilin morëm angazhimin për të thelluar bashkëpunimin ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, me qëllim forcimin e bashkëpunimit në fushën e shëndetësisë mes vendeve tona”, shkruan Koçiu.