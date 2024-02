Shqipëria i pranon letërnjoftimet e vjetra të Maqedonisë së Veriut

Sipas protokollit dypalësh me Shqipërinë, qarkullimi zhvillohet normalisht me dokumente të vlefshme udhëtimi dhe patentë shoferi dhe targa pa shenjën NMK. Sipas informacioneve të MPB-së, pikëkalimin kufitar Qafë Thënë, me Shqipërinë, nga pala maqedonase janë lënë të kalojnë shtetas me letërnjoftim të vjetër pa shtesën ‘e Veriut’.