Shqipëria me bursa dhe akomodim falas për studentët nga Lugina e Preshevës

Përveç këtyre nismave, Hasani u shpreh se, “në të ardhmen e afërt, objektivat tona do të materializohen edhe me projekte të tjera në ndihmë të komunitetit shqiptar. Së pari, për të frenuar pasivizimin e adresave, çka padyshim është diçka që na shqetëson shumë, së dyti, për njohjen e diplomave dhe thellimin e shkëmbimeve kulturore, ekonomike e tregtare, sepse besojmë se kjo do të kontribuojë në afirmimin e të drejtave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, i cili përbën edhe një kriter të procesit të integrimit të Serbisë në Bashkimin Europian. Thellimi i bashkëpunimit me faktorin shqiptar, kudo në rajon, garantimi i të drejtave të tyre të gjithë shqiptarëve dhe fuqizimi i tyre politik, social e ekonomik, janë prioritete të punës tonë”, theksoi Hasani.