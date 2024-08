Shqipëria në bashkëpunim me TikTok, kundër përmbajtjeve të dëmshme

Lajmin e bëri të ditur në një postim në rrjetet sociale kryetarja e AMA-s, Armela Krasniqi, e cila tha se “çdo përmbajtje e dëmshme e publikuar në këtë platformë, do të regjistrohet në kanalin e hapur për llogari të AMA-s, për t’u shqyrtuar, dhe nëse nga ekipet tona do të konsiderohet si e tillë, do të marrim masat e nevojshme”.