Shqipëria synon target të lartë të energjisë së rinovueshme deri në 2030

Balluku tha se “ky ishte një takim, i cili parapërgatit atë që do të ndodhë në Samitin e shtatorit, ku të gjitha vendet do të ulen për të folur për një udhërrëfyes, i cili do të shërbejë për të ardhmen dhe për të arritur të gjitha targetet e vendosura në agjendën e vitit 2030”.