Sylvinho shprehet i kënaqur me lojtarët para ndeshjeve të tetorit

Trajneri i kuqezinjve ka theksuar se është shumë i kënaqur me lojtarët. "Jam shumë i lumtur me të gjithë. E rëndësishme të kuptohet se kemi në monitorim 40-50 lojtarë. Nuk jemi Kombëtare që nëse nuk luan me klubin, nuk përzgjidhesh. Të mos jesh pjesë e listës, nuk do të thotë që nuk stërvitesh. Nuk varet nga sa minuta luan. Gjithmonë lojtarët kanë qenë të gatshëm për të dhënë gjithçka", tha ai.