TIKA dhuron pajisje për Spitalin "8 Shtatori" në Shkup

Duke falënderuar TIKA-n për donacionin në fjalë, Mexhiti tha: "Me prezantimin e këtij osteodensitometri do të përmirësohen kushtet për diagnostikimin dhe menaxhimin e osteoporozës. Një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballemi në kujdesin shëndetësor është sigurimi i aksesit në kohë në shërbimet për pacientët tanë. Osteodensitometri do të na lejojë të adresojmë drejtpërdrejt këtë sfidë".