TIKA investon në rinovimin dhe mobilimin e Shtëpisë së të Moshuarve në Fier

"Pas vizitës në ambientet e rinovuara dhe të mobiluara, ambasadori Atay u takua me të moshuarit dhe tha se midis popullit turk dhe shqiptar ekziston një vëllazëri dhe miqësi që daton shekuj më parë dhe se aktivitetet zhvillohen në këtë kuadër. Me këtë projekt të përfunduar nga TIKA, përditshmëria e të moshuarve do të lehtësohet", thuhet në njoftim.