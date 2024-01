Tuneli për rrugën Prizren-Tetovë do të ndërtohet me bashkëfinancim

Ministri i Mjedisit Liburn Aliu tha se kjo rrugë e rëndësishme nuk e lidh vetëm Prizrenin me Tetovën, por edhe korridorin 8 me autostradën “Ibrahim Rugova” që e lidh Prishtinën me Durrësin e Tiranën duke krijuar mundësi për kyçje nëpër korridore dhe më gjerë në nivel të rajonit.