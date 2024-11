Vendet e Ballkanit presin fondet e BE-së

Shqipëria do të marrë një ndihmë financiare prej 922 milionë eurosh, ndërsa Kosova do të përfitojë 882 milionë euro. Maqedonia e Veriut do të marrë një shumë prej 807 milionë eurosh. Në anën tjetër, Serbia do të marrë një mbështetje më të madhe prej 1,58 miliardë eurosh, ndërsa Mali i Zi do të përfitojë 383,5 milionë euro. Bosnja e Hercegovina do të marrë 969 milionë euro, por është e pasigurt nëse do t’i marrë paratë në të njëjtën kohë, pasi vendi vonoi miratimin e Agjendës së Reformës.