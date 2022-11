Vërshimet në Shqipëri: Xhamia e Plumbit në Shkodër ende nën ujë

Aktualisht xhamia është e përmbytur, ndërkohë të mbuluara nga uji janë edhe pajisjet e kantierit të restaurimit.



Xhamia ndërtuar nga Mehmet Pashë Bushati në vitin 1773-1774, e cila mbart vlera të rralla arkitekturore në vend, do të restaurohet me mbështetjen financiare të Drejtorë së Përgjithshme të Vakëfeve të Türkiye-s.



Shteti t’i japë rrugëzgjidhje ujit



Një prej banorëve të Qarkut të Shkodrës që u prek nga përmbytjet është Oltjon Dinlla, të cilit iu përmbyt banesa dhe ai aktualisht jeton në një ambient tjetër të vendosur nga institucionet shtetërore.



Për AA ai shprehet se kërkojnë nga shteti ndihmë dhe që të dëmshpërblehen për dëmet. "Filluan reshjet e shiut dhe uji ka hyrë punë minutash brenda. Shtëpia u mbush me ujë plot", tregon Dinlla.



Një tjetër banor i prekur nga përmbytjet në Shkodër është edhe Mehdi Myftia i cili për AA shprehet se akoma uji është brenda ambienteve të banesës së tij.



"Akoma uji është brenda. Nga shteti kërkojmë të paktën t’i japë rrugëzgjidhje ujit, të bëjë një ngritje të dheut, mos të vijnë ujërat kështu", shprehet Myftia.