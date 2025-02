"Viti 2024 ishte dinamik për Gjykatën Kushtetuese të Shqipërisë"

"Në ushtrim të kompetencës për kontrollin e pajtueshmërisë me Kushtetutën të marrëveshjeve ndërkombëtare, një çështje me mjaft rëndësi ka qenë ajo e kontrollit paraprak (përpara ratifikimit) të Protokollit të Migracionit me Italinë. Në përfundim të shqyrtimit të çështjes Gjykata lejoi ratifikimin e protokollit nga Kuvendi, pasi arriti në përfundimin se ai nuk ndryshon apo cakton kufij të rinj territorialë të Shqipërisë, nuk krijon të drejta dhe liri themelore të reja kushtetuese, nuk sjell kufizime shtesë në ato ekzistuese. Gjithashtu, shteti shqiptar vazhdon të ushtrojë juridiksionin e tij pavarësisht juridiksionit të shtetit italian i cili shtrihet mbi çështje të azilit", tha ajo.