Vuçiq-Herzog në Beograd: Marrëdhënie të mira mes Serbisë dhe Izraelit

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha sot në Beograd pas një takimi me presidentin izraelit Isaac Herzog se ai është krenar që nuk ka shpërthime antisemitizmi në Beograd dhe në Serbi, dhe se komuniteti hebre ndihet mirë dhe i sigurt, ashtu si të gjithë atletët vizitorë dhe punëtorët e kulturës.



Vuçiq ka diskutuar edhe për nënshkrimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë me Herzogun.



“Sot diskutuam të gjitha çështjet e rëndësishme për bashkëpunimin e ndërsjellë të dy vendeve tona dhe për çfarë ramë dakord dhe do të shihni më vonë dhe pas takimit tonë të madh dhe të rëndësishëm lidhur me inovacionin, teknologjinë, inteligjencën artificiale, sektorin e TIK-ut, nënshkrimin e disa marrëveshjeve. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne që të lidhim një Marrëveshje të Tregtisë së Lirë me Shtetin e Izraelit sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Vuçiq në një fjalim për mediat pas takimit.