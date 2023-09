Vuçiq: Bisedimet pa sukses, Kurti po i shmanget formimit të Asociacionit

Shefi i diplomacisë evropiane Borrell do t'u drejtohet gazetarëve për detajet e takimit. Ai gjatë takimit tha se është koha që Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve të fillojë të zbatohet me seriozitet dhe se sot do të bëhet e qartë nëse palët janë të gatshme të marrin përgjegjësi.