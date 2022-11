Vuçiq pas takimit me Kurtin: Nuk arritëm asnjë marrëveshje për targat

"Do t’i dëgjojmë këshillat dhe kërkesat e përfaqësuesit të lartë evropian, Borrell. Ai ka kërkuar që zyrtarët kosovarë të mos shqiptojnë gjoba, që ne të mos lëshojmë targa të reja KM - për ç’gjë ne kemi thënë se është në rregull. Ne do ta respektojmë këtë. Do të shohim se çfarë do të bëjë pala tjetër", tha presidenti serb ndërsa paralajmëroi se këtë javë do t’i drejtohet publikut serb.