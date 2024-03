Vuçiq: Zgjedhje të reja në Beograd më 2 qershor

“Ideja dhe kërkesa ime është që zgjedhjet në Beograd të mbahen më 2 qershor, sepse dua që të gjithë të kenë kohë për të përgatitur fushatën. Dhe ato zgjedhje do të bëhen më 2 qershor, sepse miqtë e mi ishin dakord me këtë ide. Të gjitha zgjedhjet e tjera do të mbahen në përputhje me afatet kushtetuese dhe ligjore, sepse askush nuk dëshiron të japë dorëheqje për askënd dhe kjo u refuzua njëzëri nga të gjithë të pranishmit, tha Vuçiq në konferencën për media.