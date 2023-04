Xhaçka: Kroacia mbështetëse e parezervë për integrimin e Shqipërisë në BE

“Ecuria e Kroacisë në procesin e integrimit evropian, suksesi i saj, natyrshëm bën që çështjet e bashkëpunimit në fushën e integrimit të jenë në fokus të agjendës dypalëshe. Edhe sot, ne patëm rastin të bisedojmë gjerësisht për procesin e integrimit në BE dhe për ndihmën e këshillat që Kroacia mund të japë në këtë proces. Kolegu Radman më siguroi që Kroacia do të vazhdojë të jetë mbështetëse e parezervë e procesit tonë të integrimit në BE, jo vetëm politikisht, por edhe me ekspertizë teknike konkrete”, tha ajo.