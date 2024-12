"Yunus Emre" - Shkup prezanton koncertin e xhazit turk "Tinguj Anadolli"

Ai u shpreh i lumtur që më 5 dhjetor, në sallën e Operës dhe Baletit në Shkup, do të organizohet koncert me artistë si Anıl Şallıel, i cili ka arritur sukses të madh në aspektin e muzikës xhaz në Türkiye si dhe Mareechi Asu, i cili performon muzikë të ndërthurur me stil klasik turk dhe xhaz.