Zgjerohet rrjeti i teleferikut në zonat urbane në Ballkan

Tashmë e dyta ditë me radhë në qytetin e Kotorit në Mal të Zi është vënë në funksion teleferiku me gjatësi prej 3.900 metrash, në lartësinë 1.350 metra mbi nivelin e detit Nëpërmjet këtij teleferiku vizitorët do të kenë mundësi të shohin Gjirin e Kotorit, por edhe malin Lovçen.