Zhvillimet më të rëndësishme të vitit 2024 në Shqipëri, Kosovë dhe RMV

Më 23 maj, Kuvendi i Kosovës miratoi marrëveshjen ndërkombëtare me Danimarkën për dhënien me qira të Institucionit Korrektues në Gjilan me Qëllim të Ekzekutimit të Dënimeve Daneze. Marrëveshja do të vlejë për 10 vjet ndërsa Kosova do të përfitojë 210 milionë euro.