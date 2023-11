Zjarr e tymuese në Kuvendin e Shqipërisë në seancën për buxhetin

Seanca e sotme e Kuvendit të Shqipërisë nisi me tensione për shkak se deputetët e opozitës bllokuan sërish foltoren e Kuvendit me karrige, ndërsa ndezën tymuese në sallë. Seanca do të diskutonte projektbuxhetin dhe paketën fiskale 2024. Të pranishëm në seancën plenare ishin anëtarët e kabinetit dhe Kryeministri Edi Rama për të diskutuar projektbuxhetin.