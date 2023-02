Makinat elektrike, potencial i madh për të stabilizuar rrjetin energjetik

Por kjo pjesëmarrje është “vendimtare” dhe qeveria mund “të luajë një rol të rëndësishëm me stimuj”, theksoi z. Xu, me mikropagesat për individët që lidhin makinën e tyre me terminalin dhe ndajnë energjinë e tyre elektrike, ose detyrimin që kompanitë të lidhin flotat e makinës së tyre.