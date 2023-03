Pesë fakte për Ditën Ndërkombëtare të Matematikës

Njohja e matematikanëve përkon edhe me programin "Shkenca për Zhvillim të Qëndrueshëm" për periudhën 2022/2023, me theks në rimëkëmbjen nga pandemia globale me Covid-19 nëpërmjet kërkimit shkencor dhe inovacionit për shëndetin publik dhe të përgjithshëm, por edhe mbështetje për zhvillimin ekonomik dhe social nëpërmjet inovacionit teknologjik.