Prodhuesi kinez i çipave – miliarda mes kufizimeve të eksporteve të ShBA-së

Prodhuesi kinez i çipave Hua Hong Semiconductor ka marrë miratimin rregullator për një IPO prej 18 miliardë juanë (2.5 miliardë dollarë) në Shangai, sipas një dosjeje të bursës së Hong Kongut.

Oferta fillestare publike e planifikuar (IPO) vjen ndërsa kompanitë e çipave të Kinës po përgatiten për konkurrencë më të madhe me Shtetet e Bashkuara për shkak të tensioneve gjeopolitike.

Presidenti i ShBA-së Joe Biden prezantoi muajin e kaluar kufizime të pashembullta të eksportit që synojnë të ndalojnë Pekinin të blejë teknologji të avancuar gjysmëpërçuese.

Rregullat e reja ndalojnë qytetarët amerikanë, banorët dhe mbajtësit e kartave jeshile të punojnë me prodhuesit e çipave të Kinës.

Hua Hong thotë se synon të përdorë paratë për të investuar në një fabrikë të re prodhimi, në qytetin lindor të Wuxi, me ndërtimin që do të fillojë në vitin 2023 dhe një kapacitet eventual prodhimi prej 83.000 vaferësh në muaj.

Kompania aktualisht ka katër fabrika gjithsej – tri fabrika 8 inç në Shangai dhe një fabrikë 12 inç në Wuxi duke u zgjeruar aktualisht në 95.000 vaferë në muaj.

Të ardhurat nga IPO do të shkojnë gjithashtu për përmirësimin e kësaj fabrikës së fundit, sipas prospektit të tij.

IPO-ja e Hua Hong në Shangai do të ndjekë atë të Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), prodhuesi më i madh i çipave në Kinë.

Uashingtoni ka ndaluar prodhuesit e pajisjeve me seli në ShBA që të shesin vegla te fonderitë kineze për prodhimin e çipave logjikë të prodhuar në 14 nanometra e më poshtë.

Hua Hong është e specializuar në teknologjinë e pjekur dhe gjeneron shumicën e të ardhurave të saj duke prodhuar çipa që përdorin teknologjinë e procesit 55 nanometër.

Kompania ka një pjesë të tregut global prej 3.2 për qind të biznesit të shkritoreve, sipas firmës kërkimore TrendForce.