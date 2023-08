Pse Pentagoni u zgjua papritur duke përqafuar inteligjencën artificiale?

Demonstrimet e fundit nga Palantir dhe Scale AI – kompani teknologjike që punojnë me Pentagonin për të eksploruar potencialin e AI në ushtri - ilustrojnë joshjen e heqjes së mjegullës së luftës. Platforma e Inteligjencës Artificiale (AIP) e Palantir premton të lidhë funksionalitetin e bazuar në chat të aktivizuar nga IA-ja me mbledhjen e inteligjencës dhe planifikimin e betejës, ndërsa Ushtria e SHBA po punon me Scale AI në platformën e saj Donovan për të eksperimentuar me aplikacione të ngjashme LLM.