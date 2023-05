Bari Iseni, shpallet kampion i kuizeve në Maqedoninë e Veriut.

“Urime të gjithë pjesëmarrësve për rezultatet e shfaqura këtë sezon, dhe falënderime të veçanta për të gjithë autorët e kuizeve, kuizmasterët, organizatorët dhe miqtë tanë që ndihmuan në përgatitjen dhe organizimin e kuizeve”, kështu thuhet në komunikatën e Shoqatës së Kuizit.

Kampion i kuizeve në Maqedoninë e Veriut, Bari Iseni, duke folur për TRT Balkan, shprehet se ishte një ndjesi e veçantë që në mesin e garuesve të shumtë të kuizit të shpallet fitues i sezonit të parë të organizuar nga ShKMV-ja.

“Para se gjithash është një krenari dhe motiv shtesë edhe në të ardhmen të vazhdojmë me entuziazëm me kuizet e sidomos në fillim të qershorit së bashku me kuiz entuziastët nga shteti ynë do të marrim pjesë në kampionatin botëror, ku shpresoj në një përfaqësim të denjë dhe të arrijmë rezultate solide që është synim i ShKMV-së”, deklaroi Iseni.