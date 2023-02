Parlamenti i Maqedonisë së Veriut votoi rikonstruimin e Qeverisë

"Krenar Lloga, ministër që do të udhëheqë Ministrinë e Drejtësisë; Fatmir Mexhiti, ministër që do të udhëheqë Ministrinë e Shëndetësisë; Azir Aliu, ministër që do të udhëheqë Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe të Administratës; Kaja Shukova, ministre që do të udhëheqë Ministrinë e Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor", ​​thuhet në njoftimin e Qeverisë.