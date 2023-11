Hekurudhë e shpejtë Shkup-Nish-Beograd

“Bëhet fjalë për një hekurudhë që në fazën e parë duhet të ndërtohet në gjatësi rreth 50 kilometra në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe synimi është, siç tha kryeministrja e Serbisë, që korridori 10 të ndërtohet tërësisht me një hekurudhë të re që do të jetë nga Shkupi në Selanik pastaj nga Selaniku në Pire dhe Athinë. Shpejtësia komerciale e kësaj hekurudhe do të jetë së paku 160 km/h”, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski.