IRI: Qytetarët e Maqedonisë së Veriut e shohin Türkiyen si partner kryesor

Në pyetjen e IRI-t se sa pajtohen se duhen mbajtur marrëdhënie të forta me shtetet e përfshira në anketim, 87% e të anketuarve janë përgjigjur se pajtohen fuqishëm ose disi pajtohen se është interes i vendit që të mbahen raporte të forta me Türkiyen. Kjo është përqindja më e lartë e pëlqyeshmërisë krahasuar me të gjitha shtetet e tjera të përfshira në anketë, duke kaluar Gjermaninë, Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera.