Kreu i Armatës së Shqipërisë në RMV, vlerësohet bashkëpunimi mes dy vendeve

Pas pritjes me nderime ushtarake, gjenerali Kingji ka zhvilluar takime me homolgun e tij të Maqedonisë së Veriut, shefin e Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral – nënkolonel Vasko Gjurçinovski, dhe me zëvendësministrin e Mbrojtjes Tiron Jajaga.