Maqedonia e Veriut shënoi trevjetorin e anëtarësimit në NATO

"Të jesh NATO do të thotë të vendosësh së bashku me vendet më të zhvilluara në botë të marrësh vendime për sigurinë botërore së bashku me më të fuqishmit. Të ruash paqen tonë dhe të botës si pjesë e një organizate ushtarakisht superiore, politikisht të fortë, relevante dhe ekonomikisht dominuese. Paqe dhe zhvillim për gati një miliard njerëz, të cilët jetojnë në vlera të përbashkëta demokratike", tha Kovaçevski.