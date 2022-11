Qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe ajo e Shqipërisë më 14 nëntor në Shkup do të zhvillojnë mbledhjen e përbashkët. Ky vendim sonte është miratuar në mbledhjen e Qeverisë së Maqedonisë së Veriut, me propozim të Ministrisë së Sistemit Politik dhe të Marrëdhënieve midis Bashkësivе. Deri më tani Maqedonia e Veriut mbledhje të përbashkët ka zhvilluar me Republikën e Kosovës dhe me Bullgarinë.