Mësimi onlajn në Maqedoninë e Veriut: Përparësitë dhe mangësitë e tij

Një sfidë tjetër kryesore e klasave në internet është lidhja me internetin. Ndërsa depërtimi i internetit është rritur me hapa të mëdhenj gjatë viteve të fundit, në qytete dhe qyteza më të vogla, një lidhje e qëndrueshme me shpejtësi të mirë është paksa problem. Pa lidhje të qëndrueshme në internet për nxënësit ose mësuesit, mund të ketë mungesë të vazhdimësisë në të mësuar për fëmijën. Kjo është e dëmshme për procesin arsimor.