Ministri Kasapoğlu: Maqedonia e Veriut me interes të veçantë për Türkiyen

"Si Republikë e Türkiyes, zhvillimi i marrëdhënieve tona tregtare dhe ekonomike me Maqedoninë e Veriut është një nga qëllimet tona të rëndësishme. Dëshira jonë është t'i çojmë marrëdhëniet në nivele shumë më të larta. Besojmë shumë se Protokolli i Komisionit të Përbashkët Ekonomik, të cilin e nënshkruam sot, jo ​​vetëm që do të forcojë marrëdhëniet ekzistuese midis Türkiyes dhe Maqedonisë së Veriut, por gjithashtu do të kontribuojë shumë në rritjen e marrëdhënieve të ardhshme tregtare dhe ekonomike”, tha ministri turk.