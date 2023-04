Në Maqedoninë e Veriut prej sot çmime të ngrira për disa produkte ushqimore

Së fundmi, përfaqësues të qeverisë bënë me dije se çmimet e ngrira kufizojnë fitimet e pritshme të tregtarëve, por se ata nuk do të operojnë me humbje, sepse edhe në çmimet e ngrira parashikohet marzh fitimi. Siç thanë ata, me disa nga këto produkte marzhet shkuan deri në 250 për qind.