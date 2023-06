Nxirren trupat e pajetë të shtetasve kosovarë nga lumi Lepenc në Shkup

Autoritetet e Maqedonisë së Veriut, të përforcuara me ekipe të kërkim-shpëtimit nga Kosova pas më shumë se 24 orë kërkimi në lumin Lepenc kanë gjetur veturën dhe tre trupat e pajetë të shtetasve kosovarë të cilët ranë dje pas një aksidenti komunikacioni në rrugën Shkup-Bllacë.



Lajmin për gjetjen e trupave të pajetë e kanë konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, me çka theksuan se paraprakisht është arrestuar shoferi i automjetit "Folkswagen Touran", i cili dyshohet se e ka shkaktuar aksidentin.



Ndryshe, nga ky aksident i rëndë komunikacioni ka arritur të mbijetojë pasagjeri i katërt në veturën me targa të Kosovës.