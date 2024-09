Orban në Ohër: Brukseli ka bërë "gabim historik" me Maqedoninë e Veriut

"Që atëherë Kroacia është anëtare e BE-së, ndërsa me Maqedoninë e Veriut nuk kanë filluar as edhe negociatat dhe kjo është një gabim shumë i madh nga ana e BE-së të cilin do ta karakterizoja si gabim historik. Ky gabim mundet të vendoset në katror pasi Maqedonia e Veriut do të jetë pas Shqipërisë në rrugën e anëtarësimit. Dhe, nuk shoh ndonjë arsye për këtë, por kjo do të jetë një sfidë e madhe për këtë qeveri që të luftojë me këtë gjë jo të mirë", deklaroi Orban.