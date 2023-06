Osmani: Kosova të bashkëpunojë me komunitetin euroatlantik

"Unë mund nga kjo pozitë vetëm të ftoj autoritetet e Kosovës që të jenë në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin euroatlantik, për shkak se eksperienca jonë na tregon se bashkëpunimi me ta, koordinimi me ta, besimi në ta, asnjëherë nuk na ka dështuar dhe asnjëherë nuk na ka tradhtuar. Këshilla më e mirë që mund t'ua japim jo vetëm Kosovës, por të gjithëve në rajon, është... 'mbani ngushtë raportet me komunitetin euroatlantik për shkak se kjo është e ardhmja e vetme e rajonit' ", tha Osmani.