10 fakte rreth punës që nuk mësohen gjatë studimeve

Nëse keni mësuar për ndonjë provim, pasandej do të fitoni një notë si rezultat i mundit. Mirëpo, nëse jeni punësuar ose keni nisur biznes tuajin, rezultatet do të vijnë pas disa vitesh. Ndërkohë do të keni ngritje e rënie dhe, sipër gjithë kësaj, do të duhet të vazhdoni me ritmin e njëjtë ose me një më të shpejtë. Nuk do të merrni diplomë për atë që e keni përfunduar së punuari. Vazhdimisht duhet të përpiqeni të rrini në vendin në të cilin gjendeni ashtu që askush të mos mund t’ju zëvendësojë. E në qoftë se doni të avancoheni, patjetër e keni të përpiqeni edhe më shumë.