Argjentina përballë Francës, një finale jo e rëndomtë…

Fillimi i kampionatit botëror për Argjentinën nuk filloi sipas parashikimeve të tyre. Ata që në ndeshjen e parë në kuadër të grupit C pësuan disfatë nga Arabia Saudite me rezultat 1:2, ku më pas rimorën veten dhe regjistruan dy fitore radhazi kundër Meksikës dhe Polonisë me rezultat identik, 2:0, kështu duke siguruar kualifikimin në 1/16 si e para në grup.