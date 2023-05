Boston lëshoi mundësinë e artë për ta shkruar historinë e NBA-së

Epilogu i ndeshjes është bërë i ditur nga dëmtimi i Jason Tatum në aksionin e parë, kur ai ka ndrydhur kyçin e këmbës. Ai qëndroi në fushë deri në fund, por lëndimi u ndje. Miami e fitoi çerekun e parë me plus shtatë, ndërsa në të dytin tashmë kishte plus 17 (38-21). Bostoni e zvogëloi sërish diferencën në shtatë në çerekun e tretë, por vetëm për një moment, pasi epërsia e mysafirëve u kthye në dyshifrore.